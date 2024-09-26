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Експерт розповів, які резерви РФ перекинула в Курську область

Ілюстративне зображення (Getty Images)
Автор: Юлія Акимова, Сергій Пишкін

Росія перекинула у Курську область сили Ленінградського військового округу і частково Московського військового округу. Втім, ці підрозділи доволі "нестабільні".

Про це розповів військовий аналітик Павло Нарожний в матеріалі РБК-Україна "Облога" Вугледару та успіх ГУР у Вовчанську. Як змінився фронт і на що чекати восени".

Як розповів експерт, вищезгадані підрозділи були відносно нещодавно "відновлені" внаслідок переформатування інших округів. У зв'язку з цим їх склад й організація доволі "нестабільні". Ворог накопичує в себе ж в області погано підготовлені та не готові до ведення боїв резерви, щоб зберігати інтенсивність боїв на тимчасово окупованих територіях України

"У них є ресурси по одному напрямку, на всіх напрямках вони атакувати не можуть. Вони вже кинули космодесант, це військово-космічні сили. Зараз вони вже кинули екіпаж свого єдиного авіаносця. Це свідчить про брак живої сили", - додає експерт. 

Ймовірно, що через брак сили ворог не зміг відстояти одну з ділянок фронту, у зв'язку з чим 95-а окрема десантно-штурмова Поліська бригада здійснила там прорив і знищила пункт противника. 

Бої в Курській області

Наступ Збройних сил України в Курській області триває вже майже два місяці, і українські підрозділи впевнено просуваються вперед, захопивши контроль над більш ніж сотнею населених пунктів.

За даними РБК-Україна, російський диктатор Володимир Путін віддав розпорядження військовим та політичним структурами звільнити Курську область до 1 жовтня. Ще 12 вересня президент Володимир Зеленський повідомив про те, що Росія розпочала контратаку в регіоні.

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