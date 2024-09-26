RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Эксперт рассказал, какие резервы РФ перебросила в Курскую область

Иллюстративное изображение (Getty Images)
Автор: Юлия Акимова, Сергей Пышкин

Россия перебросила в Курскую область силы Ленинградского военного округа и частично Московского военного округа. Впрочем, эти подразделения довольно "нестабильные".

Об этом рассказал военный аналитик Павел Нарожный в материале РБК-Украина "Осада" Угледара и успех ГУР в Волчанске. Как изменился фронт и чего ждать осенью".

Как рассказал эксперт, вышеупомянутые подразделения были относительно недавно «восстановлены» в результате переформатирования других округов. В связи с этим их состав и организация довольно «нестабильны». Враг накапливает у себя же в области плохо подготовленные и не готовые к ведению боев резервы, чтобы сохранять интенсивность боев на временно оккупированных территориях Украины

"У них есть ресурсы по одному направлению, на всех направлениях они атаковать не могут. Они уже бросили космодесант, это военно-космические силы. Сейчас они уже бросили экипаж своего единственного авианосца. Это свидетельствует о нехватке живой силы", - добавляет эксперт. 

Вероятно, что из-за нехватки силы враг не смог отстоять один из участков фронта, в связи с чем 95-я отдельная десантно-штурмовая Полесская бригада совершила там прорыв и уничтожила пункт противника. 

Бои в Курской области

Наступление Вооруженных сил Украины в Курской области продолжается уже почти два месяца, и украинские подразделения уверенно продвигаются вперед, захватив контроль над более чем сотней населенных пунктов.

По данным РБК-Украина, российский диктатор Владимир Путин отдал распоряжение военным и политическим структурами освободить Курскую область до 1 октября. Еще 12 сентября президент Владимир Зеленский сообщил о том, что Россия начала контратаку в регионе.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияКурская область