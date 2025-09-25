UA

Ексдиректору підприємства ВПК дали 10 років тюрми за розкрадання коштів

Ілюстративне фото: Вищий антикорупційний суд України (Getty Images)
Автор: Антон Корж

Вищий антикорупційний суд України 25 вересня визнав ексдиректора державного оборонного підприємства винним у розкраданні коштів. Його засудили до 10 років тюремного ув'язнення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ВАКС.

Винним у розкраданні державних коштів визнали колишнього директора державного підприємства "БЦКТ "Мікротек". За версією обвинувачення, ексдиректор використав службове становище всупереч інтересам служби та за попередньою змовою з директором ТОВ заволодів коштами держпідприємства у розмірі 7 254 000 грн.

Колишнього директора підприємства визнано винуватим у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України. Йому призначили 10 років ув'язнення.

Експосадовця додатково позбавили права займати посади на підприємствах, установах та організаціях державної та комунальної форм власності терміном на три роки. Також у директора конфіскували все майно та призначили штраф у розмірі 59 500 грн.

"Вирок може бути оскаржений в апеляційному порядку упродовж тридцяти днів з дня його проголошення шляхом подання апеляційної скарги через Вищий антикорупційний суд до Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду", - сказано у повідомленні.

Нагадаємо, нещодавно ВАКС обрав запобіжний захід для посадовця Міністерства оборони, якого підозрюють в отриманні неправомірної вигоди від забудовника. Чиновнику призначили заставу та поклали низку процесуальних обов’язків.

А на початку серпня ВАКС ухвалив вирок колишньому голові Державної судової адміністрації Олексію Сальнікову. Його відправили у в'язницю, де він проведе наступні три роки, а також присудили півмільйонний штраф.

