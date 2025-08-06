ВАКС відправив за ґрати ексголову Державної судової адміністрації: деталі справи

Вищий антикорупційний суд ухвалив вирок колишньому голові Державної судової адміністрації Олексію Сальнікову. Його відправили у в'язницю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру в Facebook.

Як зазначається, 6 серпня колегія суддів ВАКС оголосила обвинувальний вирок ексголові Державної судової адміністрації. За даними джерел РБК-Україна, йдеться про Олексія Сальнікова.

Вироком суду його визнали винним у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 369-2 КК України (зловживання впливом).

Сальнікову призначено покарання у виді трьох років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади в органах державної влади та місцевого самоврядування строком на три роки.

Суд залишив у силі застосований раніше запобіжний захід, а саме заставу в розмірі 575 320 гривень, та до набрання вироком законної сили поклав на фігуранта такі процесуальні обов'язки:

не відлучатися без дозволу суду за межі Києва та Київської області;

здати уповноваженому органу державної влади паспорти громадянина України для виїзду за кордон та/або інший документ, який дає право виїзду за кордон.

Вирок ВАКС може бути оскаржений протягом 30 днів із дня його проголошення.