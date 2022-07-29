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Экс-звезда сборной Украины отсудил 600 тысяч долларов у гранда Беларуси

Фото: Евгений Хачериди любил поговорить с арбитрами (facebook.com/dynamobrest)
Автор: Антон Федорцив

Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) определил окончательную сумму компенсации бывшему защитнику сборной Украины Евгению Хачериди от брестского "Динамо".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт арбитража.

Экс-центрбек киевского "Динамо" и ряда других команд должен получить 600 тысяч долларов. Ранее украинец требовал 1 млн "зеленых".

CAS рассмотрел апелляцию брестского "Динамо" на предыдущее судебное решение. Палата споров ФИФА поддержала иск Хачереди и присудила белорусскому гранду выплатить миллион долларов компенсации защитнику.

Евгений Хачериди перебрался в "Динамо" из Бреста перед сезоном-2020. Там он провел 21 матч во всех турнирах, но со временем у клуба начались финансовые проблемы и они расторгли контракт с украинцем.

С того времени Хачериди остается в статусе свободного агента. В прошлом году он мог оказаться в "Десне", однако стороны не договорились об условиях сотрудничества. Недавно защитник намекнул на завершение профессиональной карьеры.

Кто такой Евгений Хачериди

Уроженец Мелитополя, бывший защитник сборной Украины (51 поединок, 3 гола).

На профессиональном уровне дебютировал за мелитопольский "Олком" в сезоне 2005/06 Второй лиги. Позже оказался в луцкой "Волыне", откуда зимой 2008 перебрался в киевское "Динамо".

В составе "бело-синих" Хачериди сыграл 237 матчей во всех турнирах, в которых забил 8 мячей. С киевлянами он получил 2 чемпионских титула, а также по два Кубка и Суперкубка Украины. Сезон 2018/19 провел за ПАОК из Салоник и стал чемпионом Греции.

К слову, ранее составили предварительный гид по сезону 2022/23 в украинской Премьер-лиге.

Напомним, также разобрали иностранный опыт проведения футбольных соревнований в разгар войны.

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