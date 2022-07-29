Екс-зірка збірної України відсудив 600 тисяч доларів у гранда Білорусі

Екс-центрбек київського "Динамо" та низки інших команд повинен отримати 600 тисяч доларів. Раніше українець вимагав 1 млн "зелених".

CAS розглянув апеляцію брестського "Динамо" на попереднє судове рішення. Палата спорів ФІФА тоді підтримала позов Хачереді та присудила білоруському гранду виплатити мільйон доларів компенсації оборонцю.

Євген Хачеріді перебрався до "Динамо" з Бреста перед сезоном-2020. Там він провів 21 матч у всіх турнірах, але згодом у клубу розпочалися фінансові проблеми й вони розірвали контракт із українцем.

Із того часу Хачеріді залишається у статусі вільного агента. Торік він міг опинитися в "Десні", проте сторони не домовилися про умови співпраці. Нещодавно оборонець натякнув на завершення професіональної кар'єри.

Хто такий Євген Хачеріді

Уродженець Мелітополя, колишній оборонець збірної України (51 поєдинок, 3 голи).

На професіональному рівні дебютував за мелітопольський "Олком" у сезоні 2005/06 Другої ліги. Пізніше опинився у луцькій "Волині", звідки взимку 2008-го перебрався до київського "Динамо".

У складі "біло-синіх" Хачеріді зіграв 237 матчів у всіх турнірах, у яких забив 8 м'ячів. Із киянами він здобув 2 чемпіонські титули, а також по два Кубка та Суперкубка України. Сезон 2018/19 провів за ПАОК із Салонік і став чемпіоном Греції.