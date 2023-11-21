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Екс-зірка УПЛ вивів Словенію на форум, Чехія їде на першість: що сталося у відборі Євро-2024

Європа, Вівторок 21 листопада 2023 10:11
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Екс-зірка УПЛ вивів Словенію на форум, Чехія їде на першість: що сталося у відборі Євро-2024 Фото: Словенська збірна вийшла на Євро-2024 (nzs.si)
Автор: Антон Федорців

Фінальний тур кваліфікації до чемпіонату Європи 2024 року продовжився сімома матчами в понеділок. Перемоги здобули збірні Чехії, Північної Ірландії, Словенії та Фінляндії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати поєдинків.

Екс-зірка УПЛ вивів Словенію на форум, Чехія їде на першість: що сталося у відборі Євро-2024

Володарем другої путівки від групи E стала чеська збірна. Команда Ярослава Шилгави вдома розгромила Молдову. Відкрив рахунок у дебюті зустрічі Доудєра, який увірвався в штрафний і чітко пробив у дальній кут. Після перерви чехи закріпили власну перевагу після вилучення Бабогло: Хори вгатив головою після кутового, а Соучек зіграв на добиванні з лінії карної зони.

Господарі виграли і вирішальний матч у групі H. Словенці в протистоянні з Казахстаном відкрили рахунок під завісу першого тайму, коли Шешко реалізував пенальті після фолу Вороговського. "Яструби" відігралися на старті другої половини – Оразов зіграв на випередження на ближній стійці. Та останнє слово було за балканською збірною. У контратаці Вербіч елегантно пробив у дальній з кута штрафного.

Тим часом Данія з путівкою на Євро-2024 у кишені програла в Белфасті. Збірна Північної Ірландії підсолодила невдалий відбір домашньою перемогою з голами після перерви. Прайс вивів Ольстер вперед ударом із меж штрафного майданчика, а Чарльз подвоїв перевагу господарів класним пострілом під поперечину. Ірландці фінішували лише на 5-й сходинці, а Фінляндія і Казахстан зіграють в плей-офф.

Нарешті Англія в напіврезервному складі розписала виїзну нічию зі збірною Північної Македонії. Балканці відкрили рахунок перед перервою – Барді не реалізував одинадцятиметровий, але зіграв на добиванні. Натомість у другому таймі Атанасов допоміг "Трьом левам" відігратися, зрізавши м'яч у власні ворота після кутового – 1:1 у підсумку.

До слова, напередодні збірна України не виграла в Італії вирішальний матч відбору до Євро-2024.

Нагадаємо, раніше розібрали формат плей-офф Ліги націй за путівки на чемпіонат Європи.

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