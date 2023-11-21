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Экс-звезда УПЛ вывел Словению на форум, Чехия едет на чемпионат: что произошло в отборе Евро-2024

Европа, Вторник 21 ноября 2023 10:11
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Экс-звезда УПЛ вывел Словению на форум, Чехия едет на чемпионат: что произошло в отборе Евро-2024 Фото: Словенская сборная вышла на Евро-2024 (nzs.si)
Автор: Антон Федорцив

Финальный тур квалификации к чемпионату Европы 2024 года продолжился семью матчами в понедельник. Победы одержали сборные Чехии, Северной Ирландии, Словении и Финляндии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты поединков.

Экс-звезда УПЛ вывел Словению на форум, Чехия едет на чемпионат: что произошло в отборе Евро-2024

Обладателем второй путевки от группы E стала чешская сборная. Команда Ярослава Шилгавы дома разгромила Молдову. Открыл счет в дебюте встречи Доудера, который ворвался в штрафную и четко пробил в дальний угол. После перерыва чехи закрепили собственное преимущество после удаления Бабогло: Хори положил головой после углового, а Соучек сыграл на добивании с линии штрафной.

Хозяева выиграли и решающий матч в группе H. Словенцы в противостоянии с Казахстаном открыли счет под занавес первого тайма, когда Шешко реализовал пенальти после фола Вороговского. "Ястребы" отыгрались на старте второй половины - Оразов сыграл на опережение на ближней стойке. Но последнее слово было за балканской сборной. В контратаке Вербич элегантно пробил в дальней с угла штрафной.

Тем временем Дания с путевкой на Евро-2024 в кармане проиграла в Белфасте. Сборная Северной Ирландии подсластила неудачный отбор домашней победой с голами после перерыва. Прайс вывел Ольстер вперед ударом из пределов штрафной, а Чарльз удвоил преимущество хозяев классным выстрелом под перекладину. Ирландцы финишировали только на 5-й строчке, а Финляндия и Казахстан сыграют в плей-офф.

Наконец-то Англия в полурезервном составе расписала выездную ничью со сборной Северной Македонии. Балканцы открыли счет перед перерывом – Барди не реализовал одиннадцатиметровый, но сыграл на добивании. Во втором тайме Атанасов помог "Трем львам" отыграться, срезав мяч в собственные ворота после углового - 1:1 в итоге.

К слову, накануне сборная Украины не выиграла у Италии решающий матч отбора к Евро-2024.

Напомним, ранее разобрали формат плей-офф Лиги наций за путевки на чемпионат Европы.

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