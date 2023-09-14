Екс-заступнику колонії під Херсоном повідомили про підозру: причетний до депортації українців

Екс-заступнику Голопристанської колонії повідомили про підозру в депортації людей з України. Він допоміг депортувати майже 2000 осіб із Херсонської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Офісу Генерального прокурора.

"За процесуального керівництва Херсонської обласної прокуратури заочно повідомлено про підозру колишньому заступнику начальника - начальнику відділу "Голопристанської виправної колонії № 7" за фактом депортації та примусового переміщення понад 1700 осіб. Всі вони за вироками судів були засуджені та утримувалися в установах відбування покарань Херсонської області", - повідомили в Генпрокурора.

За даними слідства, підозрюваний під час тимчасової окупації Херсонської області перейшов на бік ворога. Після чого був призначений керівником незаконно створеної окупантами Голопристанської установи виконання покарань.

На цій "посаді" підозрюваний забезпечував тимчасове розміщення на території колонії засуджених, які були привезені з інших виправних установ правобережжя Херсонщини, звідти їх на спецавтівках вивозили до аналогічних установ, розташованих в РФ та на тимчасово окупованих територіях України.

Таким чином, восени 2022 року за наказом вищого керівництва підозрюваний разом із працівниками пенітенціарної системи Росії сприяв незаконному переміщенню понад 1700 осіб.

Наразі йому загрожує позбавлення волі строком на 12 років.

Депортація українців до РФ

З початку повномасштабного вторгнення в Україну Росія масово депортує громадян України з окупованих територій. Зокрема, з кінця травня по перші числа червня до Ростовської області РФ вивезли 600 українців з тимчасово окупованих регіонів.

При цьому найактивніше росіяни "евакуюють" українських дітей. Їх вивозять до Криму, РФ чи Білорусі нібито на "оздоровлення" чи на відпочинок у таборах.

Так, у серпні загарбники вивезли ще 450 дітей з окупованих територій до РФ.

Нагадаємо, що українців на окупованих територіях досі примушують отримувати паспорти РФ. В разі відмови їм погрожують депортацією.

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