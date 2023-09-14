Экс-заместителю колонии под Херсоном сообщили о подозрении: причастен к депортации украинцев

Экс-заместителю Голопристанской колонии сообщили о подозрении в депортации людей из Украины. Он помог депортировать почти 2000 человек из Херсонской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Офиса Генерального прокурора.

"При процессуальном руководстве Херсонской областной прокуратуры заочно сообщено о подозрении бывшему заместителю начальника - начальнику отдела "Голопристанской исправительной колонии № 7" по факту депортации и принудительного перемещения более 1700 человек. Все они по приговорам судов были осуждены и содержались в учреждениях отбывания наказаний Херсонской области", - сообщили в Генпрокурора.

По данным следствия, подозреваемый во время временной оккупации Херсонской области перешел на сторону врага. После чего был назначен руководителем незаконно созданного оккупантами Голопристанского учреждения исполнения наказаний.

На этой "должности" подозреваемый обеспечивал временное размещение на территории колонии осужденных, которые были привезены из других исправительных учреждений правобережья Херсонщины, оттуда их на спецавтомобилях вывозили в аналогичные учреждения, расположенные в РФ и на временно оккупированных территориях Украины.

Таким образом, осенью 2022 года по приказу высшего руководства подозреваемый вместе с работниками пенитенциарной системы России способствовал незаконному перемещению более 1700 человек.

Сейчас ему грозит лишение свободы сроком на 12 лет.

Депортация украинцев в РФ

С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия массово депортирует граждан Украины с оккупированных территорий. В частности, с конца мая по первые числа июня в Ростовскую область РФ вывезли 600 украинцев из временно оккупированных регионов.

При этом активнее всего россияне "эвакуируют" украинских детей. Их вывозят в Крым, РФ или Беларусь якобы на "оздоровление" или на отдых в лагерях.

Так, в августе захватчики вывезли еще 450 детей с оккупированных территорий в РФ.

Напомним, что украинцев на оккупированных территориях до сих пор заставляют получать паспорта РФ. В случае отказа им угрожают депортацией.

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