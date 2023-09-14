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Экс-заместителю колонии под Херсоном сообщили о подозрении: причастен к депортации украинцев

Херсонская область, Четверг 14 сентября 2023 23:15
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Экс-заместителю колонии под Херсоном сообщили о подозрении: причастен к депортации украинцев Фото: Экс-заместителю колонии в Херсонской области сообщили о подозрении (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Экс-заместителю Голопристанской колонии сообщили о подозрении в депортации людей из Украины. Он помог депортировать почти 2000 человек из Херсонской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Офиса Генерального прокурора.

"При процессуальном руководстве Херсонской областной прокуратуры заочно сообщено о подозрении бывшему заместителю начальника - начальнику отдела "Голопристанской исправительной колонии № 7" по факту депортации и принудительного перемещения более 1700 человек. Все они по приговорам судов были осуждены и содержались в учреждениях отбывания наказаний Херсонской области", - сообщили в Генпрокурора.

По данным следствия, подозреваемый во время временной оккупации Херсонской области перешел на сторону врага. После чего был назначен руководителем незаконно созданного оккупантами Голопристанского учреждения исполнения наказаний.

Экс-заместителю колонии под Херсоном сообщили о подозрении: причастен к депортации украинцев

На этой "должности" подозреваемый обеспечивал временное размещение на территории колонии осужденных, которые были привезены из других исправительных учреждений правобережья Херсонщины, оттуда их на спецавтомобилях вывозили в аналогичные учреждения, расположенные в РФ и на временно оккупированных территориях Украины.

Таким образом, осенью 2022 года по приказу высшего руководства подозреваемый вместе с работниками пенитенциарной системы России способствовал незаконному перемещению более 1700 человек.

Сейчас ему грозит лишение свободы сроком на 12 лет.

Депортация украинцев в РФ

С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия массово депортирует граждан Украины с оккупированных территорий. В частности, с конца мая по первые числа июня в Ростовскую область РФ вывезли 600 украинцев из временно оккупированных регионов.

При этом активнее всего россияне "эвакуируют" украинских детей. Их вывозят в Крым, РФ или Беларусь якобы на "оздоровление" или на отдых в лагерях.

Так, в августе захватчики вывезли еще 450 детей с оккупированных территорий в РФ.

Напомним, что украинцев на оккупированных территориях до сих пор заставляют получать паспорта РФ. В случае отказа им угрожают депортацией.

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