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Погрожують депортацією та в'язницею. Окупанти примушують українців отримувати паспорти РФ

Вівторок 29 серпня 2023 21:12
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Погрожують депортацією та в'язницею. Окупанти примушують українців отримувати паспорти РФ Фото: окупанти примушують українців отримувати паспорти РФ (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Українців на окупованих територіях примушують отримувати паспорти РФ. Їм погроєують ув'язненням.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на зведення Генерального штабу ЗСУ.

Зокрема, у населеному пункті Михайлівка Скадовського району Херсонської області російські війська погрожують місцевим.

Вони змушують їх отримувати паспорти РФ, в іншому випадку українцям загрожує депортація або ув'язнення. Окрім цього окупанти проводять рейди по помешканнях, здійснюють принизливі перевірки громадян.

"Вибори" на окупованих територіях

Нагадаємо, росіяни хочуть провести "вибори" на тимчасово окупованих територіях України. Вони нібито мають відбутися 10 вересня.

Згідно з інформацією британської розвідки, таким чином РФ хоче показати захоплені території як свої "невід'ємні частини".

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