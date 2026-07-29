Хмара розкрив особистий мотив завершити війну
Тимчасовий виконувач обов'язків міністра оборони України Євгеній Хмара прагне якомога швидше завершити війну з Росією, щоб його синам в майбутньому не довелося воювати.
Як передає РБК-Україна, про це Хмара розповів в інтерв'ю американській блогерці Лорі Лумер
Хмара розповів, що він уже втратив брата на війні.
Також у міністра підростають двоє синів, 11 і 9 років.
Глава Міноборони зазначив, що його особиста мета - покласти край бойовим діям до того, як вони досягнуть призовного віку, щоб його діти, замість того щоб йти на війну, могли допомогти відбудувати свою країну.
Нагадаємо, нещодавно президент України Володимир Зеленський звільнив міністра оборони Михайла Федорова і на його місце призначив вже колишнього в. о. глави СБУ Євгенія Хмару.
Раніше Хмара заявив, що серед його пріоритетів на посаді міністра оборони є захист логістики від російських дронів, забезпечення підрозділів необхідним оснащенням і своєчасне доставлення ресурсів військовим.