Хмара розкрив особистий мотив завершити війну

Тимчасовий виконувач обов'язків міністра оборони України Євгеній Хмара прагне якомога швидше завершити війну з Росією, щоб його синам в майбутньому не довелося воювати.

Як передає РБК-Україна , про це Хмара розповів в інтерв'ю американській блогерці Лорі Лумер

Глава Міноборони зазначив, що його особиста мета - покласти край бойовим діям до того, як вони досягнуть призовного віку, щоб його діти, замість того щоб йти на війну, могли допомогти відбудувати свою країну.

Також у міністра підростають двоє синів, 11 і 9 років.

Хмара розповів, що він уже втратив брата на війні.

Нагадаємо, нещодавно президент України Володимир Зеленський звільнив міністра оборони Михайла Федорова і на його місце призначив вже колишнього в. о. глави СБУ Євгенія Хмару.

Раніше Хмара заявив, що серед його пріоритетів на посаді міністра оборони є захист логістики від російських дронів, забезпечення підрозділів необхідним оснащенням і своєчасне доставлення ресурсів військовим.