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Экс-владельца "Дельта Банк" подозревают в неуплате 33 млн гривен налогов

Автор: Игорь Литвиненко

Бывшего владельца "Дельта Банка" Николая Лагуна подозревают в уклонении от уплаты налогов в размере более чем 33 миллиона гривен. Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Об этом сообщили в пресс-службе Офиса генерального прокурора.

Как отметили правоохранители, в феврале 2015 году на счет бывшего владельца "Дельта Банк" поступили более 153 млн гривен в качестве оплаты за покупку именных акций банка.

"Получив доход, он обязан был в период с января по май 2016 уплатить налог на доходы физических лиц и военный сбор с этой суммы. Однако, уклонился от уплаты, что привело к фактическому непоступлению в бюджет средств в особо крупном размере - свыше 33 млн гривен", - сообщили в ОГП.

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Ему сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 212 Уголовного кодекса Украины.

Напомним, в декабре 2019 года суд арестовал активы Николая Лагуна на почти 700 млн гривен.

Также сообщалось, что по состоянию на ноябрь 2019 года Лагун входил в топ-5 самых крупных должников Национального банка Украины.

Отметим, "Дельта Банк" был признан неплатежеспособным в 2015 году, сейчас идет процесс ликвидации банка, в прошлом году он был продлен до 4 октября 2020 года.

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