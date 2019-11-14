НБУ назвал крупнейших должников-бизнесменов

Фото: Национальный банк (пресс-служба НБУ)

Рейтинг возглавили Бахматюк, Фирташ и Коломойский

Национальный банк Украины обнародовал данные по задолженности бывших собственников банков-банкротов по кредитам рефинансирования. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НБУ.

По данным НБУ, на начало ноября 2019 года общий долг неплатежеспособных банков перед НБУ по кредитам рефинансирования - около 46 млрд грн с учетом процентов.

Почти четверть этого долга - это задолженность банков одного человека - Олега Бахматюка. Его два банка: "ВиЭйБи Банк" и банк "Финансовая инициатива" задолжали НБУ 10,6 млрд грн.

Кроме того, банк "Надра" Дмитрия Фирташа должен 10,4 млрд грн, банк "Финансы и Кредит" Константина Жеваго - 6,7 млрд грн; "Дельта Банк" Николая Лагуна - 5,8 млрд грн, "Имэксбанк" Леонида Климова - 3,3 млрд грн.

Кроме того, задолженность "Приватбанка", за погашение которой поручился Игорь Коломойский, - 7,7 млрд грн.

"Но подчеркиваем - это задолженность исключительно перед Национальным банком. Общая задолженность некоторых из этих лиц перед кредиторами и государством значительно больше", - говорится в сообщении.

В НБУ заявили, что активно работают над взысканием денежных средств как с самих владельцев этих банков, так и подконтрольных им компаний. "Ведь они предоставили личные и имущественные поручительства, то есть гарантировали, что эти долги будут погашены", - добавили в пресс-службе.

Да, против Игоря Коломойского и его компаний подано более 140 исков; против Олега Бахматюка и его компаний - больше 50 исков; против Константина Жеваго и его компаний - 30 исков; против Николая Лагуна и его компаний - 10 исков; против Леонида Климова и его компаний - 7 исков.

"Однако большинство этих судебных процессов тянутся годами. Даже если Национальный банк получает решение в свою пользу, эти лица всячески препятствуют исполнению решения судов, а реализации активов Государственной исполнительной службой происходит медленно", - добавили в пресс-службе.

Напомним, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) задержало нескольких сотрудников НБУ в деле о выдаче кредита рефинансирования "ВиЭйБи Банку" в 2014 году на 1,2 млрд гривен.

НАБУ объявило о подозрении главе "Райффайзен Банка Аваль" и бывшему первому заместителю главы НБУ Александру Писаруку. Кроме него объявили подозрение еще 7 лицам в завладении 1,2 млрд грн стабилизационного кредита, предоставленного Национальным банком Украины ПАО "ВиЭйБи Банк".