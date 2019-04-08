Фонд гарантирования продлил ликвидацию "Дельта Банка"

Фото: Дельта Банк (agrex.gov.ua)

Ликвидация "Дельта банка" была продлена на год - до 4 октября 2020 года включительно

Фонд гарантирования вкладов физических лиц продлил ликвидацию акционерного общества "Дельта Банк". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ).

Согласно сообщению, ликвидация "Дельта банка" была продлена на год - до 4 октября 2020 года включительно.

"Исполнительная дирекция Фонда гарантирования вкладов физических лиц принял решение от 4 апреля 2019 № 772 о продлении сроков осуществления процедуры ликвидации АО "Дельта Банк" сроком на один год с 5 октября 2019 в 4 октября 2020 включительно", - говориться в сообщении.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что Фонд гарантирования вкладов принял решение приостановить выплаты вкладчикам ПАО КБ "Хрещатик" гарантированной суммы возмещения. Причиной стало решение суда в отношении процесса ликвидации банка.

Отметим, в реестре Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) по состоянию на 1 января 2019 года насчитывалось 77 банков-участников. В стадии ликвидации находилось 90 банков, временная администрация работала в банке "Финансовая инициатива".