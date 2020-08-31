ru
ua

News
+
-

Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Екс-власника "Дельта Банк" підозрюють у несплаті 33 млн гривень податків

Автор: Игорь Литвиненко

Колишнього власника "Дельта Банку" Миколу Лагуна підозрюють в ухиленні від сплати податків у розмірі понад 33 мільйони гривень. Зараз вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.

Про це повідомили у прес-службі Офісу генерального прокурора.

Як зазначили правоохоронці, в лютому 2015 році на рахунок колишнього власника "Дельта Банк" надійшли понад 153 млн гривень в якості оплати за покупку іменних акцій банку.

"Отримавши дохід, він зобов'язаний був у період з січня по травень 2016 сплатити податок на доходи фізичних осіб і військовий збір з цієї суми. Однак, ухилився від сплати, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів в особливо великому розмірі - понад 33 млн гривень", - повідомили в ОГП.

Популярні новини

Йому повідомили про підозру у ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, в грудні 2019 року суд заарештував активи Миколи Лагуна на майже 700 млн гривень.

Також повідомлялося, що станом на листопад 2019 року Лагун входив в топ-5 найбільших боржників Національного банку України.

Відзначимо, "Дельта Банк" був визнаний неплатоспроможним в 2015 році, зараз йде процес ліквідації банку, у минулому році він був продовжений до 4 жовтня 2020 року.

Прогноз погоди
Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Дельта БанкНиколай Лагунподозрение