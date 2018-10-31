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Экс-тренер "Реала" Лопетеги занялся поиском нового клуба

Новости » Спорт    31.10.2018 - 15:57
Фото: Хулен Лопетеги (realmadrid.com)
Фото: Хулен Лопетеги (realmadrid.com)

Испанский наставник не будет брать перерыв

Бывший главный тренер "Реала"  Хулен Лопетеги рассчитывает в ближайшее время найти новый клуб. Об этом сообщает Marca.

После отставки из мадридского клуба специалист не собирается брать паузу и отдыхать. По данным источника, его агенты рассматривают различные варианты продолжения карьеры Лопетеги, поскольку в первой части сезона некоторые команды могут остаться без тренера и попытаться подписать Лопетеги.

Отмечается, что Лопетеги нацелен на поиск работы за пределами Испании. 

Напомним, что специалист возглавил "Реал" прошлым летом, но провел у руля команды всего 14 матчей и был уволен за неудовлетворительные результаты.

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