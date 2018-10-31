Екс-тренер "Реала" Лопетегі зайнявся пошуком нового клубу

Фото: Хулен Лопетегі (realmadrid.com)

Іспанський наставник не братиме перерву

Колишній головний тренер "Реала" Хулен Лопетегі розраховує найближчим часом знайти новий клуб. Про це повідомляє Marca.

Після відставки з мадридського клубу фахівець не збирається брати паузу і відпочивати. За даними джерела, його агенти розглядають різні варіанти продовження кар'єри Хулен Лопетегі, оскільки в першій частині сезону деякі команди можуть залишитися без тренера і спробувати підписати Хулен Лопетегі.

Відзначається, що Хулен Лопетегі націлений на пошук роботи за межами Іспанії.

Нагадаємо, що фахівець очолив "Реал" минулого літа, але провів біля керма команди всього 14 матчів і був звільнений за незадовільні результати.