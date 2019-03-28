Экс-сотруднику УГО, который помог организаторам Tinder-скандала, дали условный срок

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Подозреваемый продавал личную информацию владельцев автомобилей

Подольский районный суд Киева 22 марта 2019 года вынес приговор, утвердил соглашение между прокурором и подозреваемым, который помогал организаторам Tinder-скандала, и освободил его от наказания с испытательным сроком. Об этом говорится в тексте решения.

Так, 4 февраля 2018 года между прокурором и подозреваемым - бывшим сотрудником Управления государственной охраны - было заключено соглашение о признании виновности. Согласно соглашению, прокурор Позняк К.В. и подозреваемый пришли к согласию относительно формулировки подозрения, всех обстоятельств и правовой квалификации действий подозреваемого, и наличие в его действиях двух смягчающих наказание обстоятельств: искреннее раскаяние и активное способствование раскрытию преступления.

Таким образом, окончательное наказание подозреваемому согласовано в виде двух лет лишения свободы.

"Согласно ст.75 УК Украины ОСОБА_1 подлежит освобождению от отбывания наказания, если в течение испытательного срока он не совершит новое преступление и выполнит возложенные на него судом обязанности. Испытательный срок устанавливается на один год", - говорится в тексте решения суда.

Судом установлено, что подозреваемый продавал личную информацию владельцев автомобилей.

Кроме того, суд установил, что за такую ​​информацию подозреваемый брал плату от 200 до 250 гривен за одного человека. Так, он заработал 15,5 тыс. гривен.

Напомним, 21 марта Печерский районный суд Киева продлил еще на месяц меру пресечения блогеру Александру Барабошко, которого арестовали в рамках расследования "дела Варченко". Его 4 декабря 2018 года выпустили с Лукьяновского СИЗО. Его арестовывали вместе с политтехнологом Владимиром Петровым и еще несколькими людьми, которых задержали в рамках "дела Варченко".

В начале ноября 2018 Наталья Бурейко обвинила заместителя главы департамента защиты экономики Нацполиции Александра Варченко в домогательствах, после которых пошли сообщения с угрозами расправы. Девушка подала в прокуратуру заявление об угрозах и преследованиях со стороны чиновника.

В свою очередь Варченко заявил о том, что вместе с семьей "подвергся чудовищной информационной атаке". Он заверил, что не знаком с Бурейко, а причиной инцидента полицейский назвал атаку на его жену Ольгу Варченко - заместителя председателя ГБР.

Сама Бурейко позже заявила о том, что стала "жертвой циничной провокации" и попросила прощения в семьи Варченко.