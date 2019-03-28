Екс-співробітнику УДО, який допоміг організаторам Tinder-скандалу, дали умовний термін

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Підозрюваний продавав особисту інформацію власників автомобілів

Подільський районний суд Києва 22 березня 2019 року виніс вирок, затвердив угоду між прокурором та підозрюваним, який допомагав організаторам Tinder-скандалу звільнив його від покарання з випробувальним терміном. Про це йдеться в у тексті рішення.

Так, 4 лютого 2018 року між прокурором та підозрюваним - колишнім співробітником Управління державної охорони - було укладено угоду про визнання винуватості. Згідно з угодою, прокурор Позняк К. В. і підозрюваний дійшли згоди щодо формулювання підозри, всіх обставин і правової кваліфікації дій підозрюваного, і наявність в його діях двох пом'якшуючих покарання обставин: щире каяття та активне сприяння розкриттю злочину.

Таким чином, остаточне покарання підозрюваному погоджено у вигляді двох років позбавлення волі.

"Згідно ст. 75 КК України ОСОБА_1 підлягає звільненню від відбування покарання, якщо протягом іспитового строку він не вчинить новий злочин і виконає покладені на нього судом обов'язки. Випробувальний термін встановлюється на один рік", - йдеться в тексті рішення суду.

Судом встановлено, що підозрюваний продавав особисту інформацію власників автомобілів.

Крім того, суд встановив, що за таку інформацію підозрюваний брав плату від 200 до 250 гривень за одну людину. Так, він заробив 15,5 тис. гривень.

Нагадаємо, 21 березня Печерський районний суд Києва продовжив ще на місяць запобіжний захід блогеру Олександру Барабошку, якого заарештували в рамках розслідування "справи Варченка". Його 4 грудня 2018 року випустили з Лук'янівського СІЗО. Його заарештовували разом з політтехнологом Володимиром Петровим і ще кількома людьми, яких затримали в рамках "справи Варченка".

На початку листопада 2018 Наталія Бурейко звинуватила заступника голови департаменту захисту економіки Нацполіції Олександра Варченка в домаганнях, після яких пішли повідомлення з погрозами розправи. Дівчина подала в прокуратуру заяву про погрози і переслідування з боку чиновника.

У свою чергу Варченко заявив про те, що разом з сім'єю "зазнав жахливої інформаційної атаки". Він запевнив, що не знайомий з Бурейко, а причиною інциденту поліцейський назвав атаку на його дружину Ольгу Варченко - заступницю голови ДБР.

Сама Бурейко пізніше заявила про те, що стала "жертвою цинічної провокації" і попросила вибачення у сім'ї Варченко.