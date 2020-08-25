Экс-руководство Укртрансбезопасности подозревают в растрате более 100 млн гривен

Служба безопасности Украины разоблачила схему растраты более 100 миллионов гривен бывшими руководителями "Укртрансбезопасности". Чиновники совершили закупку габаритно-весовых комплексов для взвешивания фур по завышенным ценам.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

По данным следствия, чиновники организовали сделку в 2018 году.

"По версии следствия, должностные лица "Укртрансбезопасности" в сговоре с представителями коммерческих структур приобрели габаритно-весовые комплексы по стоимости, значительно выше рыночной. К тому же комплектация оборудования не позволяла их использования по целевому назначению", - сообщили в СБУ.

По заключению экспертов, действия чиновников нанесли государству ущерб в почти 109 млн гривен.

"Правоохранители провели санкционированные судом следственные действия в помещениях Министерства инфраструктуры Украины, "Укртрансбезопасности" и по адресам проживания фигурантов дела. Во время обысков изъята документация, которая подтверждает противоправную сделку", - добавили в СБУ.

По данному факту открыто уголовное дело, продолжаются следственные действия. После завершения судебных экспертиз будет принято решение о сообщении фигурантам о подозрениях.

Ранее РБК-Украина писало, что сотрудникам "Киевзеленстроя" сообщили о подозрении в хищении почти 78 млн гривен.

Также сообщалось, что бывшего директора оборонного предприятия подозревают в растрате 5 млн гривен.