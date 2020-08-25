Екс-керівництво Укртрансбезпеки підозрюють у розтраті понад 100 млн гривень

Служба безпеки України викрила схему розтрати понад 100 мільйонів гривень колишніми керівниками "Укртрансбезпеки". Чиновники здійснили закупівлю габаритно-вагових комплексів для зважування фур за завищеними цінами.

Про це повідомили у прес-службі СБУ.

За даними слідства, чиновники " організували операцію в 2018 році.

"За версією слідства, посадові особи "Укртрансбезпеки" в змову з представниками комерційних структур придбали габаритно-вагові комплекси за вартістю, значно вище ринкової. До того ж, комплектація обладнання не дозволяла їх використання за цільовим призначенням", - повідомили в СБУ.

За висновком експертів, дії чиновників завдали державі збитків майже на 109 млн гривень.

"Правоохоронці провели санкціоновані судом слідчі дії в приміщеннях Міністерства інфраструктури України, "Укртрансбезпеки" та за адресами проживання фігурантів справи. Під час обшуків вилучено документацію, яка підтверджує протиправну оборудку", - додали в СБУ.

За даним фактом відкрито кримінальну справу, тривають слідчі дії. Після завершення судових експертиз буде прийнято рішення про повідомленні фігурантам про підозри.

Раніше РБК-Україна писало, що працівникам "Київзеленбуду" повідомили про підозру у розкраданні майже 78 млн гривень.

Також повідомлялося, що колишнього директора оборонного підприємства підозрюють у розтраті 5 млн гривень.