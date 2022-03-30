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Экс-рекордсмен сборной Украины Тимощук лишен звания почетного гражданина Луцка

Фото: Анатолий Тимощук (fc-zenit.ru)
Автор: Антон Федорцив

Луцкий городской совет отреагировал на "красноречивое" молчание бывшего капитана сборной Украины Анатолия Тимощука по поводу войны России против его родины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт горсовета.

Луцкий городской совет лишил Тимощука статуса почетного гражданина. Такое решение было поддержано 35 депутатами.

"Во время, когда Украина страдает от военной агрессии России, Анатолий Тимощук не сделал ни одного публичного заявления по этому поводу и не остановил свое сотрудничество с футбольным клубом страны-агрессора. Таким сознательным выбором продолжает работать на оккупантов и дискредитирует высокое звание "Почетный гражданин города Луцка", – говорится в сообщении.

Ранее Украинская ассоциация футбола отобрала у Тимощука тренерскую лицензию и лишила всех полученных на родине званий и наград. Кроме того, экс-хавбека исключили из официального реестра игроков сборных команд УАФ.

Напомним, что сборные Португалии и Польши получили места на чемпионате мира-2022.

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Анатолий ТимощукЛуцкФутбол