RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Екс-рекордсмен збірної України Тимощук позбавлений звання почесного громадянина Луцька

Фото: Анатолій Тимощук (fc-zenit.ru)
Автор: Антон Федорців

Луцька міська рада відреагувавла на "красномовне" мовчання колишнього капітана збірної України Анатолія Тимощука щодо війни Росії проти його батьківщини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт міськради.

Луцька міська рада позбавила Тимощука статусу почесного громадянина. Таке рішення підтримали 35 депутатів.

"У час, коли Україна потерпає від військової агресії Росії, Анатолій Тимощук не зробив жодної публічної заяви із цього приводу та не зупинив свою співпрацю з футбольним клубом країни-агресора. Таким свідомим вибором продовжує працювати на окупантів та дискредитує високе звання "Почесний громадянин міста Луцька", – йдеться в повідомленні.

Раніше Українська асоціація футболу відібрала в Тимощука тренерську ліцензію та позбавила всіх отриманих на батьківщині звань і нагород. Окрім того, екс-хавбека виключили з офіційного реєстру гравців збірних команд УАФ.

Нагадаємо, що збірні Португалії та Польщі здобули місця на чемпіонаті світу-2022.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Анатолій ТимощукЛуцькФутбол