ru ua
Ср, 30 марта News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Португалия и Польша завоевали путевки на ЧМ-2022

Новина українською →
Вторник 29 марта 2022 23:46
Португалия и Польша завоевали путевки на ЧМ-2022 Фото: Бруну Фернандеш оформил дубль против македонцев (twitter.com/selecaoportugal)
Автор: Антон Федорцив

Еще две сборные получили места на чемпионате мира-2022 от зоны УЕФА. Билеты в Катар могут бронировать национальные команды Польши и Португалии.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на результаты поединков.

ЧМ-2022, квалификация, плей-офф, финал

Польша – Швеция – 2:0

Голы: Левандовски, 49 (пенальти), Зелиньски, 73

Португалия – Северная Македония – 2:0

Голы: Фернандеш, 32, 65

После ровного первого тайма в Хожуве польская сборная сделала заявку на победу на старте второй половины. На 49-й минуте Роберт Левандовски с одиннадцати метров уверенно развел мяч и кипера по разным углам. Запев капитана поддержал Пётр Зелиньски. Он обокрал защитника на чужой половине, убежал на свидание с Ольсеном и классно реализовал выход с глазу на глаз с вратарем.

Португальцы забили по мячу в каждом из таймов. Дважды в объятиях партнеров оказывался Бруну Фернандеш. На 32-й минуте звезда МЮ сыграл в стенку с Роналду и пробил точно в угол с линии штрафной. А после перерыва ассистентом Фернандеша стал Жота. Он вырезал искусную передачу с левого фланга в быстрой атаке Португалии, а Бруну роскошно пробил в одно касание.

Последний, 13-й участник Мундиаля от Европы должен определиться в июне. Сборная Украины померяется силами с шотландцами, а победитель этой дуэли встретится с Уэльсом.

К слову, ФИФА может не решиться на исключение России из своих рядов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Португалия ЧМ-2022 Футбол
NEWS
Разрушенная ОГА, пострадавшие и новая угроза: что происходит в Николаеве
Разрушенная ОГА, пострадавшие и новая угроза: что происходит в Николаеве
DAILY
Новый раунд. Чего ждать от переговоров Украины и России в Стамбуле
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Новый раунд. Чего ждать от переговоров Украины и России в Стамбуле