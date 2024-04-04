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За екс-радника Офісу президента Шила внесли заставу

Фото: Артем Шило, колишній радник Офісу президента України (t.me/fuckcorruption)
Автор: Іван Носальський, Дмитро Левицький

За колишнього радника Офісу президента України, який є фігурантом справи про розкрадання на "Укрзалізниці", внесли заставу.

Про це РБК-Україна повідомила прессекретар Вищого антикорупційного суду Олеся Чемерис.

Водночас, за словами джерел РБК-Україна, мова йде про Артема Шила.

Наразі невідомо, чи вийшов вже Шило з СІЗО, куди його помістили за рішенням суду.

Арешт Артема Шила

Нагадаємо, вчора, 3 квітня, Національне антикорупційне бюро повідомило про те, що було викрито злочинне угруповання, яке заволоділо 94,7 млн гривень "Укрзалізниці".

Підозри у справі повідомили сімом особам, у тому числі колишньому раднику Офісу президента Артему Шилу. Наразі, за інформацією джерел РБК-Україна, Шило працює у Службі безпеки України.

Йому також повідомили про підозру у заволодінні 117 млн гривень при закупівлі кабелів АТ "Укрзалізниця", яке НАБУ та САП викрили у березні цього року.

Вже сьогодні, 4 квітня, стало відомо, що суд обрав для Шила запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Для нього передбачили можливість внесення застави у розмірі 30 мільйонів гривень.

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