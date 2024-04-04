За экс-советника Офиса президента Шило внесли залог

Арест Артема Шило

Напомним, вчера, 3 апреля, Национальное антикоррупционное бюро сообщило о том, что была разоблачена преступная группировка, которая завладела 94,7 млн гривен "Укрзализныци".

Подозрения по делу сообщили семи лицам, в том числе бывшему советнику Офиса президента Артему Шило. Сейчас же, по информации источников РБК-Украина, Шило работает в Службе безопасности Украины.

Ему также сообщили о подозрении в завладении 117 млн гривен при закупке кабелей АО "Укрзализныця", которое НАБУ и САП разоблачили в марте этого года.

Уже сегодня, 4 апреля, стало известно, что суд избрал для Шило меру пресечения в виде содержания под стражей. Для него предусмотрели возможность внесения залога в размере 30 миллионов гривен.

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