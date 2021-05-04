Экс-работник MI-6 передал ФБР второе "досье" на Трампа, - СМИ

Бывший сотрудник службы внешней разведки Великобритании MI-6 Кристофер Стил передал ФБР второе досье на экс-президента США Дональда Трампа. Это было сделано еще в январе 2017 года, после его вступления на пост.
Об этом сообщает The Daily Telegraph со ссылкой на источники.
По данным издания, второе досье, как и первое, содержало информацию, не проходившую процедуры перепроверки и анализа. Стил передал ФБР новые данные о связях Пола Манафорта с Россией.
В досье утверждалось, что российские спецслужбы обладают информацией личного и финансового характера, дискредитирующей Трампа.
РБК-Украина писало, что в Конгрессе США расследовали возможные ложные показания президента Трампа спецпрокурору Мюллеру в рамках расследования российского вмешательства в американские выборы. Демократы Палаты представителей хотят получить "секретные" материалы расследования Мюллера.
Также сообщалось, что сотрудник американского Федерального бюро расследований (ФБР) мог вмешиваться в расследования специального прокурора Роберта Мюллера о российском вмешательстве в президентские выборы 2016 года.