Экс-прокурору Крыма заочно сообщили о подозрении в госизмене

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Ему грозит лишение свободы на срок от 10 до 15 лет

Прокуратура Крыма заочно сообщила о подозрении бывшему прокурору отдела прокуратуры Автономной Республики Крым в совершении государственной измены. Об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры.

По информации ведомства, ему грозит лишение свободы на срок от 10 до 15 лет.

Отмечается, что экс-прокурор после оккупации полуострова в 2014 году перешел на службу в незаконно созданную "прокуратуру Республики Крым".

"Находясь на должности..., понимая незаконность уголовного преследования одного из руководителей Меджлиса крымскотатарского народа, в ходе которого "решением" "Киевского районного суда г. Симферополя" ему незаконно продлена мера пресечения в виде содержания под стражей, в дальнейшем требовал оставить решение без изменений", - говорится в сообщении.

Незаконно созданный "Верховный суд Республики Крым" якобы учел позицию прокурора, оставив решение без изменений и отказал "обвиняемому" в удовлетворении апелляционной жалобы.

"Своими действиями, указанный "прокурор", перейдя на сторону врага, оказывал помощь представителям иностранного государства в проведении подрывной деятельности против Украины", - добавили в ведомстве.

В настоящее время подозреваемый объявлен в розыск, устанавливают его местопребывание. Инкриминируется уголовное правонарушение по ч. 1 ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса.

Напомним, сторона защиты подозреваемого в участии в так называемой "самообороне Крыма" Ивана Антонова внесла за него залог. Ивана Антонова задержали на украинском пункте пропуска "Чонгар" при попытке пересечь админграницу. По данным СБУ, Антонов принимал участие в захвате штаба ВМС Украины в Севастополе в 2014 году.

Ранее следователи главного управления полиции Крыма сообщили о подозрении двум участникам незаконного вооруженного формирования, которые входили в состав так называемой "самообороны Крыма".