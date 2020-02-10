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Екс-прокурору Криму заочно повідомили про підозру у держзраді

Новини » Політика     10.02.2020 - 16:16
Екс-прокурору Криму заочно повідомили про підозру у держзраді
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Йому загрожує позбавлення волі на строк від 10 до 15 років

Прокуратура Криму заочно повідомила про підозру колишньому прокурору відділу прокуратури Автономної Республіки Крим у вчиненні державної зради. Про це йдеться у повідомленні прес-служби прокуратури.

За інформацією відомства, йому загрожує позбавлення волі на строк від 10 до 15 років.

Зазначається, що екс-прокурор після окупації півострова у 2014 році перейшов на службу до незаконно створеної "прокуратури Республіки Крим".

"Перебуваючи на посаді..., розуміючи незаконність кримінального переслідування одного з керівників Меджлісу кримськотатарського народу, у ході якого "рішенням" "Киевского районного суда г. Симферополя" йому незаконно продовжено запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, надалі вимагав залишити рішення без змін", - йдеться у повідомленні.

Незаконно створений "Верховний суд Республіки Крим" нібито врахував позицію "прокурора", залишивши рішення без змін, та відмовив "обвинуваченому" у задоволенні апеляційної скарги.

"Своїми діями, вказаний "прокурор", перейшовши на бік ворога, надавав допомогу представникам іноземної держави в проведенні підривної діяльності проти України", - додали у відомстві.

Наразі підозрюваного оголошено у розшук, встановлюють місцеперебування. Інкримінують кримінальне правопорушення за ч. 1 ст. 111 (державна зрада) Кримінального кодексу.

Нагадаємо, сторона захисту підозрюваного в участі в так званій "самообороні Криму" Івана Антонова внесла за нього заставу. Івана Антонова затримали на українському пункті пропуску "Чонгар" під час спроби перетнути адмінкордон. За даними СБУ, Антонов брав участь у захопленні штабу ВМС України в Севастополі у 2014 році.

Раніше слідчі головного управління поліції Криму повідомили про підозру двом учасникам незаконного збройного формування, які входили до складу так званої "самооборони Криму".

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