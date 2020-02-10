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В Херсоне отпустили под залог участника "самообороны Крыма"

Новости » Общество     10.02.2020 - 15:30
В Херсоне отпустили под залог участника "самообороны Крыма"
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Иван Антонов сейчас находится в Херсоне

Сторона защиты подозреваемого в участии в так называемой "самообороне Крыма" Ивана Антонова внесла за него залог. Об этом сообщила пресс-секретарь Прокуратуры Автономной Республики Крым Екатерина Диденко, передает "Крым.Реалии".

По ее словам, Херсонский городской суд избрал подозреваемому меру пресечения с альтернативой внесения залога в сумме 164 тысяч гривен. В пятницу, 07 февраля, адвокат внес всю сумму залога.

Она также сообщила, что Антонова отпустили из-под ареста сразу же, в пятницу, и сейчас он находится в Херсоне. Данную информацию российским СМИ также сообщил подконтрольный России омбудсмен Севастополя Павел Буцай.

Отметим, российский омбудсмен Татьяна Москалькова ранее заявляла, что "крайне обеспокоена" задержанием и арестом в Херсонской области Ивана Антонова.

Ивана Антонова задержали на украинском пункте пропуска "Чонгар" при попытке пересечь админграницу. По данным СБУ, Антонов принимал участие в захвате штаба ВМС Украины в Севастополе в 2014 году.

Ранее следователи главного управления полиции Крыма сообщили о подозрении двоим участникам незаконного вооруженного формирования, которые входили в состав так называемой "самообороны Крыма".

Всего о подозрении сообщено 225 участникам незаконных вооруженных формирований в Крыму.

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