Екс-прокурор вкрав 8 кг золота з банківського сейфу під час обшуку

Чоловік, що перебував на посаді прокурора у 2019 році, під час проведення обшуку вкрав 8 кг золотих злитків вартістю понад 11,8 млн гривень з індивідуального банківського сейфу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НАБУ.

Зазначається, що чоловік підробив службові документи, зокрема вказав, що майно належить взагалі іншій особі, яка не мала жодного стосунку до цього сейфу.

Сьогодні НАБУ і САП повідомили колишньому прокурору Генеральної прокуратури про підозру у заволодінні майном та службовому підробленні документів. Розслідування цих фактів правоохоронці розпочали за заявою родичів потерпілого - власників злитків.