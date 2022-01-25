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Экс-президента Молдовы Додона снова вызвали в прокуратуру: в чем его подозревают

Новина українською →
Молдова, Вторник 25 января 2022 13:25
Экс-президента Молдовы Додона снова вызвали в прокуратуру: в чем его подозревают Фото: пятый президент Молдовы Игорь Додон (kremlin.ru)
Автор: Ольга Белей

Пятого президента Молдовы Игоря Додона допросят по делу о незаконных схемах при закупке электроэнергии в период с 2008 по 2009 год через предприятие Energocom. Его в очередной раз вызвали в прокуратуру.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NewsMaker.

"Экс-президента, почетного председателя Партии социалистов (ПСРМ) Игоря Додона допросят по делу о незаконных схемах при закупке электроэнергии в период с 2008 по 2009 год через предприятие Energocom", - цитирует издание представителя Генпрокуратуры Марьяну Керпек.

По словам Керпек, допрос назначен на 25 января.

Напомним, пятого президента Молдовы Игоря Додона официально признали подозреваемым в причастности к хищению 12 миллионов долларов по делу Energocom. Он уверяет, что не виновен и намерен сотрудничать со следствием.

Ранее Додона подозревали в причастности к хищениям госсредств через схему закупки электроэнергии при помощи предприятия Еnergocom, которое отвечает за обеспечение Молдовы электроэнергией. Утверждалось, что предприятие вступило в сговор с сотрудниками министерства экономики, Национального агентства по регулированию энергетики, а также некими лицами из-за рубежа. Согласно придуманной схеме, участники дела могли необоснованно завышать закупочную цену электроэнергии, а разницу присваивать себе.

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