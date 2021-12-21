Экс-президента Молдовы Додона вызвали в прокуратуру: в чем его подозревают

Пятого президента Молдовы Игоря Додона вызвали в Генеральную прокуратуру для допроса. Его подозревают в хищении госсредств при импорте электроэнергии в страну на сумму почти 12 млн долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя Генпрокуратуры Мариану Керпек, которую цитирует "Sputnik-Молдова".

Указано, что речь идет о даче показаний по уголовному делу АО Energocom о закупке электроэнергии в 2008-2009 годах.

"Додона ожидают в Генпрокуратуре 27 декабря 2021 года", - сообщила Керпек.

По информации местных СМИ, ранее в прокуратуре заявляли о возбуждении уголовного дела по факту хищения финансовых средств государства в особо крупных размерах из-за преступных схем при импорте электроэнергии в Молдову.

В частности, речь шла о том, что в начале 2008 года лица, которые принимают решения в АО Energocom - компании, ответственной за обеспечение Молдовы электроэнергией, организовали "схему", с помощью которой присвоили госсредства на сумму 11 927 173 долларов.

Как указали тогда в Генпрокуратуре, это было сделано по предварительному согласованию и договоренности с должностными лицами Министерства экономики и инфраструктуры, Национального агентства по регулированию в энергетике, а также с другими лицами, в том числе из-за рубежа.

По данным правоохранителей, "схема" позволяла причастным к хищению госсредств "предоставить разницу" методом увеличения закупочной цены.

В Генпрокуратуре подчеркнули, что, "учитывая сложность дела, юридический объект которого касается энергетической безопасности государства", постановлением генерального прокурора было предписано провести уголовное расследование группой прокуроров из ведомства.