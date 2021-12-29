Додона признали подозреваемым по делу о хищении 12 млн долларов
Бывшего президента Молдовы Игоря Додона официально признали подозреваемым в причастности к хищению 12 миллионов долларов по делу Energocom. Он уверяет, что не виновен и намерен сотрудничать со следствием.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NewsMaker.
"Никуда убегать мы не собираемся", - заявил Игорь Додон после допроса в прокуратуре.
По его словам, он готов, если надо будет, и дальше сотрудничать со следствием. Сам он считает себя невиновным, и уверен, что это дело - попытка отвлечь общество от недовольства повышением цен и тарифов.
Кроме того, по его мнению, допрос не случайно организовали за пару дней до Нового года.
"Это было 14 лет назад, вы ищете сами не знаете, что", - сказал он.
Экс-президент уточнил, что все фигуранты этого дела, как и он сам, пока имеют статус подозреваемых. Но не назвал других упомянутых в деле лиц. На допросе ему якобы показали приказы, подписанные им в качестве "ответственного за энергетический сектор" на посту министра экономики. Как подчеркнул Додон, он получил эти документы за неделю до событий, которые изучает прокуратура.
Напомним, Додона подозревают в причастности к хищениям госсредств через схему закупки электроэнергии при помощи предприятия Еnergocom, которое отвечает за обеспечение Молдовы электроэнергией. Утверждалось, что предприятие вступило в сговор с сотрудниками министерства экономики, Национального агентства по регулированию энергетики, а также некими лицами из-за рубежа. Согласно придуманной схеме, участники дела могли необоснованно завышать закупочную цену электроэнергии, а разницу присваивать себе.