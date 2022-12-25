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Екс-президента Мальдівських островів засудили до 11 років за корупцію

Фото: президент Мальдів Абдулла Ямін (flickr.com/presidentrajapaksa)
Автор: Каріна Левицька

Сьогодні, 25 грудня, кримінальний суд Мальдівських островів засудив колишнього президента Абдуллу Яміна до 11 років ув’язнення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Колишнього президента Мальдівських островів визнали винним у корупції та відмиванні грошей, пов’язаних з отриманням "відкатів" від приватної компанії. Суд не лише ув'язнив Яміна, а ще й оштрафував його на 5 мільйонів доларів.

Нагадаємо, віце-президента Європарламенту Єву Кайлі та ще трьох людей було звинувачено та взято під варту в Бельгії у справі про корупційні зв'язки з Катаром.

Раніше ми писали, що президента Перу затримали після рішення розпустити парламент.

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