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Экс-президента Мальдивских островов приговорили к 11 годам за коррупцию

Фото: президент Мальдив Абдулла Ямин (flickr.com/presidentrajapaksa)
Автор: Карина Левицкая

Сегодня, 25 декабря, уголовный суд Мальдивских островов приговорил бывшего президента Абдуллу Ямина к 11 годам заключения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Бывший президент Мальдивских островов признан виновным в коррупции и отмывании денег, связанных с получением "откатов" от частной компании. Суд не только арестовал Ямина, но и оштрафовал его на 5 миллионов долларов.

Напомним, вице-президент Европарламента Ева Кайли и еще три человека были обвинены и взяты под стражу в Бельгии по делу о коррупционных связях с Катаром.

Ранее мы писали, что президента Перу задержали после решения распустить парламент.

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