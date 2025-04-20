Екс-президента Конго судитимуть за підтримку повстанців-загарбників

Уряд Конго подасть до суду на екс-президента країни Жозефа Кабілу через зв'язки з повстанцями руху М23, які захопили багатий на корисні копалини схід країни.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.
Уряд Демократичної Республіки Конго (ДРК) ініціює судовий процес проти Кабіли за нібито підтримку повстанців "Руху 23 березня" (M23).
В п'ятницю, 18 квітня, екс-президент в'їхав до контрольованого повстанцями міста Гома з сусідньої Руанди, чим розлютив уряд чинного президента Фелікса Чісекеді.
У суботу міністерство юстиції Конго оголосило, що подасть на Кабілу до суду, а Міністерство внутрішніх справ призупинило діяльність його політичної партії.
Міністр внутрішніх справ Жакмен Шабані засудив "свідомий вибір Кабіли повернутися до країни через місто Гома, яке перебуває під контролем ворога, що дивним чином гарантувало його безпеку".
Раніше Чісекеді звинувачував Кабілу в підтримці повстанців та "підготовці повстання". Міністерство юстиції ДРК заявило, що заарештує активи екс-президента у країні та запровадило обмеження на поїздки його неназваних поплічників.
"Рух 23 березня" іноді скорочено M23 - повстанський рух, що діє у східних районах Демократичної Республіки Конго (ДРК), провінція Північне Ківу.
З 2012 року угруповання веде збройну боротьбу з урядовими військами, що призвело до переміщення великої кількості людей.
У березні 2022 року уряд Конго звинуватив збройні сили Руанди в підтримці повстанців М23. Останні перебувають у бойовій конфронтації з урядом Конго.
У липні 2023 року війська Руанди перетнули кордон і атакували прикордонні сили Конго.
За даними ООН, пізніше руандійські війська брали участь у бойових діях разом із повстанцями у східній частині Конго, а також постачали бойовикам зброю.
У січні 2025 року повстанці руху M23 за підтримки Руанди захопили місто Гома. Відтоді бойовики продовжують розширювати свою територію на сході Конго, викликаючи міжнародний осуд і санкції.
Руанда заперечує підтримку повстанців.
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