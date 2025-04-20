Экс-президента Конго будут судить за поддержку повстанцев-захватчиков

Правительство Конго подаст в суд на экс-президента страны Жозефа Кабилу из-за связей с повстанцами движения М23, захвативших богатый полезными ископаемыми восток страны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
Правительство Демократической Республики Конго (ДРК) инициирует судебный процесс против Кабилы за якобы поддержку повстанцев "Движения 23 марта" (M23).
В пятницу, 18 апреля, экс-президент въехал в контролируемый повстанцами город Гома из соседней Руанды, чем разозлил правительство действующего президента Феликса Чисекеди.
В субботу министерство юстиции Конго объявило, что подаст на Кабилу в суд, а Министерство внутренних дел приостановило деятельность его политической партии.
Министр внутренних дел Жакмен Шабани осудил "сознательный выбор Кабилы вернуться в страну через город Гома, который находится под контролем врага, что странным образом гарантировало его безопасность".
Ранее Чисекеди обвинял Кабилу в поддержке повстанцев и "подготовке восстания". Министерство юстиции ДРК заявило, что арестует активы экс-президента в стране и ввело ограничения на поездки его неназванных приспешников.
"Движение 23 марта" иногда сокращенно M23 - повстанческое движение, действующее в восточных районах Демократической Республики Конго (ДРК), провинция Северное Киву.
С 2012 года группировка ведет вооруженную борьбу с правительстенными войсками, что привело к перемещению большого количества людей.
В марте 2022 года правительство Конго обвинило вооруженные силы Руанды в поддержке повстанцев М23. Последние находятся в боевой конфронтации с правительством Конго.
В июле 2023 года войска Руанды пересекли границу и атаковали пограничные силы Конго.
По данным ООН, позже руандийские войска участвовали в боевых действиях вместе с повстанцами в восточной части Конго, а также поставляли боевикам оружие.
В январе 2025 года повстанцы движения M23 при поддержке Руанды захватили город Гома. С тех пор боевики продолжают расширять свою территорию на востоке Конго, вызывая международное осуждение и санкции.
Руанда отрицает поддержку повстанцев.
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