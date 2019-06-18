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У Франції заарештували екс-президента УЄФА Платіні

Новини » Спорт    18.06.2019 - 11:40
У Франції заарештували екс-президента УЄФА Платіні
Фото: Мішель Платіні (uefa.com)

Платіні взяли під варту у справі про корупцію при виборі місця проведення ЧС-2022

Колишнього президента УЄФА і екс-капітана збірної Франції з футболу Мішеля Платіні у вівторок, 18 червня, заарештували за підозрою в корупції. Про це повідомляє французьке видання Mediapart.

Відзначимо, затримання пов'язане з розслідуванням щодо присудження Катару права проведення чемпіонату світу 2022 року. Повідомляється, що Платіні буде перебувати під вартою в приміщенні антикорупційного управління судової поліції у французькому Нантері.

Нагадаємо, колишній президент Міжнародної федерації футболу (ФІФА) Йозеф Блаттер заявив, що Катар нечесним шляхом отримав право на проведення Чемпіонату світу-2022.

У 2015 році Платіні разом з Блаттером були відсторонені від футболу на вісім років. Пізніше даний термін було скорочено. Французький функціонер очолював УЄФА з 2007 по 2016 рік.

До цього в 2015 його відсторонили від футболу в зв'язку з корупційним скандалом в ФІФА. Зокрема, його підозрювали в тому, що він отримав від Блаттера 2 млн швейцарських марок, які не пройшли офіційну звітність. Фігуранти справи про корупцію намагалися довести, що даний грошовий переказ грошей не був хабарем.
 

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