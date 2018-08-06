Блаттер заявил о мошенничестве при выборе Катара страной проведения ЧМ-2022

Бывший футбольный чиновник, что страна нечестным путем получила это право

Бывший президент Международной федерации футбола (ФИФА) Йозеф Блаттер заявил, что Катар нечестным путем получил право на проведение чемпионата мира-2022. Об этом футбольный чиновник, покинувший ФИФА из-за коррупционного скандала, написал в своей книге Ma Vérité ("Моя Правда"), выдержку из публикации приводит The Times.

По его словам, члены комиссии, выбиравшей страну-хозяйку турнира, проигнорировали рекомендации о том, что страна не сможет организовать турнир. Блаттер пишет, что никто из членов не вчитывался в отчеты о странах, претендовавших на проведение ЧМ, так как заранее определились с выбором.

Экс-глава ФИФА утверждает, победа заявки Катара стала возможной из-за сговору и политического давления со стороны Мишеля Платини, бывшего президента Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), который входил в комиссию.

"Если бы мы тщательно изучили те отчеты, то чемпионат мира в Катаре не проводился бы. Я не знаю и не хочу знать, если ли связь между ЧМ-2022 в Катаре и тем, что случилось дальше", - пишет Блаттер, имея в виду то, что Катар после этого вложил миллиарды евро в авиационные контракты с Францией и парижский футбольный клуб ПСЖ.

Йозеф Блаттер возглавлял ФИФА в течение 17 лет. Он покинул пост президента организации в 2015 году после коррупционного скандала, получив 8-летнее отстранение от футбольной деятельности. В феврале 2016 года апелляционный комитет ФИФА сократил срок отстранения до 6 лет.

Напомним, национальная прокуратура Франции открыла расследование коррупции в ФИФА, которое, в том числе, касается процесса выборов стран-хозяек чемпионатов мира 2018 и 2022 годов.