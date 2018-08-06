Блаттер заявил о мошенничестве при выборе Катара страной проведения ЧМ-2022

Новости Спорт 06.08.2018 - 10:33
Фото: Йозеф Блаттер (agenciabrasil.gov.br)
Фото: Йозеф Блаттер (agenciabrasil.gov.br)

Бывший футбольный чиновник, что страна нечестным путем получила это право

Бывший президент Международной федерации футбола (ФИФА) Йозеф Блаттер заявил, что Катар нечестным путем получил право на проведение чемпионата мира-2022. Об этом футбольный чиновник, покинувший ФИФА из-за коррупционного скандала, написал в своей книге Ma Vérité ("Моя Правда"), выдержку из публикации приводит The Times.

По его словам, члены комиссии, выбиравшей страну-хозяйку турнира, проигнорировали рекомендации о том, что страна не сможет организовать турнир. Блаттер пишет, что никто из членов не вчитывался в отчеты о странах, претендовавших на проведение ЧМ, так как заранее определились с выбором. 

Экс-глава ФИФА утверждает, победа заявки Катара стала возможной из-за сговору и политического давления со стороны Мишеля Платини, бывшего президента Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), который входил в комиссию.

"Если бы мы тщательно изучили те отчеты, то чемпионат мира в Катаре не проводился бы. Я не знаю и не хочу знать, если ли связь между ЧМ-2022 в Катаре и тем, что случилось дальше", - пишет Блаттер, имея в виду то, что Катар после этого вложил миллиарды евро в авиационные контракты с Францией и парижский футбольный клуб ПСЖ.

Йозеф Блаттер возглавлял ФИФА в течение 17 лет. Он покинул пост президента организации в 2015 году после коррупционного скандала, получив 8-летнее отстранение от футбольной деятельности. В феврале 2016 года апелляционный комитет ФИФА сократил срок отстранения до 6 лет.

Напомним, национальная прокуратура Франции открыла расследование коррупции в ФИФА, которое, в том числе, касается процесса выборов стран-хозяек чемпионатов мира 2018 и 2022 годов. 

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Теги:  ФИФА,  Мишель Платини,  ЧМ-2022,  Йозеф Блаттер,  Катар  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС