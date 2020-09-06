Экс-президент Польши посоветовал Лукашенко, как избежать судьбы Януковича

Бывший президент Польши Александр Квасневский советует Александру Лукашенко сесть за стол переговоров и провести новые выборы. В любом случае диктаторы не имеют ни единого шанса в противостоянии с временем.

Об этом он сказал в интервью BBC.

Как отметил президент Польши, сейчас Лукашенко находится у финишной черты, и он должен решить, каким будет конец.

"Если бы у меня была возможность честно и откровенно с ним поговорить, я бы сказал ему: "Саша, смотри, 26 лет - это большой срок. И ты упустил первую возможность. Если бы ты пошел пять лет назад, люди бы запомнили тебя хорошим президентом, человеком, который изменил их жизнь, повысил уровень жизни", - заявил экс-президент Польши.

Квасьневский напомнил о судьбе руководителей, которые пошли по различным путям в условиях народного протеста. В частности, в Польше Войцех Ярузельский организовал "круглый стол". Но были другие примеры - Виктор Янукович, который бежал из страны, и Николае Чаушеску, которого убили.

"И все диктаторы не имеют ни единого шанса в противостоянии с временем, и время Лукашенко прошло несколько лет назад", - сказал он

Квасневский напомнил, что Янукович сбежал из страны в 2014 году по указанию российского президента Владимира Путина. "Решение Януковича о побеге было не результатом переговоров с министрами иностранных дел ЕС. Так Янукович решил после разговора с Путиным. Путин сказал: "Слушай, у тебя больше нет шансов. Если захочешь приехать в Россию, мы готовы тебя принять. Бери с собой вещи, деньги и попробуй бежать. И я думаю, что это было решение Путина, а не Европы", - рассказал он.

Бывший президент Польши также напомнил о ситуации в Украине в 2004 году, когда договорились о третьем туре выборов и избежали противостояния.

В то же время Квасьневский опасается, что Лукашенко "может быть гораздо более решительным, чем Янукович, отстаивая свое положение".

Отметим, что после президентских выборов 9 августа, на которых победителем был объявлен Александр Лукашенко, в Беларуси начались массовые протесты, которые с применением огнестрельного оружия подавляются силовиками.

В воскресенье, 6 сентября, в Минске силовики применили слезоточивый газ против участников мирной акции протеста у резиденции Александра Лукашенко.