Екс-президент Перу в передсмертній записці написав про свою невинність

Фото: Алан Гарсія (wikipedia.org)

Алан Гарсія заявив, що його смерть є "знаком презирства"

Колишній президент Перу Алан Гарсія, який покінчив життя самогубством, у своїй передсмертній записці написав, що не винен у корупції. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на El Tiempo.

Так, екс-президент Гарсія повідомив, що не брав хабарів.

"Через свої помилки в управлінні країною наші опоненти обрали стратегію криміналізації мого імені. Але вони нічого не знайшли, і я знову переміг їх, тому що вони ніколи не знайдуть нічого, крім власних спекуляцій і розчарувань. Не було ні рахунків, ні хабарів, ні багатства", - написав він.

Гарсія також додав, що його смерть є "знаком презирства до противників". "Я вже виконав місію, яку сам собі поставив", - підкреслив він.

Зазначимо, 69-річний Гарсія помер у середу в столичній лікарні ім. Казимира Уйоа в Лімі після спроби самогубства.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Алан Гарсія, який вистрілив в себе, коли його спробували затримати поліцейські за звинуваченнями в корупції, помер у госпіталі Ліми.

Суд виніс рішення взяти під варту Гарсію строком на 10 днів. В той момент, коли співробітники прокуратури пред'явили ордер екс-президенту в його будинку в одному з районів Ліми, він покінчив з собою.