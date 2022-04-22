Экс-президент Гондураса экстрадирован в США по обвинению в контрабанде наркотиков и оружия

Федеральные прокуроры Манхэттена заявили, что Эрнандес получил миллионы долларов от организаций, занимающихся незаконным оборотом наркотиков, в том числе от бывшего лидера мексиканского картеля Синалоа - Хоакина "Эль Чапо" Гусмана.

Эрнандес использовал эти средства для собственного обогащения и финансирования своих политических кампаний.

В обмен на это Эрнандес и другие официальные лица Гондураса предоставили наркоторговцам защиту от расследования и ареста. Картелю также предоставили доступ к правоохранительным органам и военной информации.

Кроме того, благодаря Эрнандесу Гондурас не экстрадировал участников наркокартеля в Соединенные Штаты.

"Эрнандес злоупотреблял своим положением президента Гондураса с 2014 по 2022 год, чтобы управлять страной как наркогосударством", - заявил генеральный прокурор США Меррик Гарланд.

Он также отметил, что Эрнандес тесно сотрудничал с другими чиновниками, чтобы защитить партии кокаина, направляющиеся в Соединенные Штаты.