Екс-пресаташе збірної України про скандал з Мудриком: "У футболі допінг не відіграє значної ролі"

"Я не знаю, що там насправді сталося. Але я написав йому, звичайно ж, одразу, підтримав його, він подякував у відповідь. Я думаю, що це прикра випадковість. У футболі допінг не відіграє такої значної ролі. Можливо, десь недогледів. Але покарання зазвичай жорстке, винятків не роблять. У справі ще не поставлено крапку ", - заявив Гливинський.

Він підкреслив, що для Мудрика, який тільки-но почав демонструвати прогрес у "Челсі", подібний "стоп" у кар'єрі може бути вкрай негативним, порівняним з важкою травмою.

"Зараз уболівальники "Челсі" говорять про те, як команді не вистачає Мудрика. Коли футболіст на полі, усі хочуть від нього голів та асистів. Для Михайла цей складний етап адаптації вже пройшов. Він уже почав додавати. Такий "стоп" для кар'єри - це найгірше, що може бути. Приблизно, як важка травма", - зазначив Гливинський.

На думку журналіста, якщо допінг-порушення підтвердиться, то, скоріш за все, йдеться про "помилку або випадковість", а не про свідоме вживання заборонених речовин.

"Рішення поки що немає. Але якщо щось буде знайдено, то це або помилка, або випадковість. Я не думаю, що він зважився на допінг. Футбол це не марафонський біг. У нього скілів достатньо. Головне, щоб він повернувся до гри", - підкреслив Гливинський.

Коментуючи комунікацію УАФ щодо допінг-інциденту, колишній пресаташе національної команди назвав вигадками припущення про причетність когось із табору збірної до можливого допінгу Мудрика.

"Думаєте, УАФ та збірна мали б сказати, що не мають до цього відношення? Це очевидно. Хоча були якісь публікації про те, що могли щось вколоти, доки він був у збірній. То були вигадки. Я думаю, ця версія не витримує жодної критики", - заявив він і підкреслив, що вирішальне слово у справі - за антидопінговими органами Англії, оскільки проба була взята у період перебування Мудрика в "Челсі".

Він також висловив сподівання, що президент УАФ Андрій Шевченко, як колишній гравець "Челсі" та людина, яка часто перебуває у Британії, може використати свій вплив для підтримки Мудрика у цій ситуації, хоча й наголосив на суворості антидопінгових процедур.

"Можна припустити, що Шевченко, який фактично половину року проводить у Британії, і сам у минулому футболіст "Челсі", може бути впливовою фігурою в цьому питанні. Але наскільки це так? Зазвичай в антидопінгових агентствах все дуже суворо. Свою думку він може донести, але дуже важко сказати, наскільки може впливати на рішення. Ми не знаємо, яка ще є інформація у цій справі. Нам залишається лише сподіватися на краще", - пояснив Гливинський.

Нагадаємо, що у грудні 2024 року Мудрик опинився в центрі допінг-скандалу. Під час допінг-тесту, проведеного в жовтні того ж року, в його пробі "А" було виявлено заборонену речовину - мельдоній.

Мудрик заявив, що ніколи свідомо не вживав заборонених препаратів і активно співпрацює з відповідними органами для з'ясування обставин інциденту.

Футбольна асоціація Англії тимчасово відсторонила Мудрика від участі в матчах на період розслідування. У разі підтвердження порушення йому загрожує тривала дискваліфікація і не тільки.

Станом на березень 2025 року остаточне рішення щодо справи Мудрика ще не прийнято. Футболіст і його юридична команда продовжують працювати над доведенням його невинуватості, очікуючи на результати аналізу проби "Б" та подальші дії відповідних органів.