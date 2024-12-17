Розрив контракту, штраф і матчі ветеранів: які покарання може отримати Мудрик

Як допінг-скандал вплине на кар'єру Михайла Мудрика – одного з найбільш перспективних вітчизняних футболістів.

23-річного Мудрика вже відсторонили від футболу на час розслідування інциденту. В Англії чути заклики про розрив контракту з українцем. В шоці і вболівальники збірної України, яка залишилась без однієї зі своїх зірок.

(Фото: instagram.com/mmudryk10)

Який бан загрожує Мудрику

Все залежить , як гравець та його адвокати пояснять наявність забороненої речовини в організмі. Часто це дійсно відбувається випадково. І хоча покарання зазвичай застосовується і в таких випадках, воно могло би стати мінімальним – шість місяців.

У цьому випадку Мудрик повернувся би в кінці червня наступного року – як раз під підготовку до нового сезону. Пауза відчутна, але зовсім не критична.

Втім, якщо підтвердиться версія з мельдонієм – на мінімальний бан краще не розраховувати. Це не той препарат, який можна проковтнути випадково. Він вже давно заборонений у Великій Британії та Європі.

До того ж, відомо, що ним продовжують користуватися і часто попадаються спортсмени з країн колишнього СРСР. Якщо ж правдивою виявиться інформація, що допінг-тест був провалений у збірній України, це ще більше посилить підозру в навмисному використанні забороненого засобу.

У такому випадку цілком реальним стає максимальний бан – чотири роки. Це означає, що Мудрик випаде до грудня 2028 року. На момент повернення гравцю вже буде майже 28 (Михайло народився 5 січня 2001 року).

(Фото: instagram.com/mmudryk10)

Які турніри пропустить футболіст

Навіть за найменшого бану українець пропустить поєдинки плей-офф Ліги націй проти Бельгії у березні наступного року. Не зіграє він влітку за "Челсі" і на Клубному чемпіонаті світу.

А далі – чемпіонат світу-2026. І відбіркові матчі, і фінал, якщо Україна туди проб'ється. Також дискваліфікація закриє футболісту шлях на Євро-2028. Найближчий турнір національних команд, куди зможе потрапити Мудрик – ЧС-2030.

На клубному рівні доведеться спостерігати по телевізору за всіма змаганнями, де братиме участь "Челсі" – від Кубка Англії до Ліги чемпіонів.

(Фото: x.com/chelseafc)

Чи може "Челсі" розірвати контракт і вимагати компенсацію?

Такі заклики вже лунають у Англії. А вболівальники згадують скандал з іншим легіонером "синіх" – румуном Адріаном Муту, який у 2004 році також попався на вживанні забороненого препарату. Тоді з румуном розірвали контракт, більш того – відсудили в нього грошову компенсацію в 17 млн. євро.

У випадку з Муту річ, правда, йшла про кокаїн – а це зовсім інша справа. Але й до Мудрика можуть бути висунуті претензії, особливо в розрізі мельдонію та збірної. Інцидент стався поза межами клубу і чому англійці повинні від цього страждати. Адже Мудрик – один з найбільш дорогих гравців "Челсі" – він отримує 7,5 мільйонів євро на рік.

Клуб і так вже шукав варіанти з продажем гравця, щоб частково відбити витрачену на нього суму. Тепер це стане неможливим. Між тим, контракт Мудрика з лондонцями діє до липня 2031 року. Тому судові розбірки цілком можливі. Якщо, звісно, суперечливі питання клуб не вирішать з гравцем у приватному порядку.

(Фото: instagram.com/mmudryk10)

Де можна грати під час відсторонення

Фактично ніде. Навіть у аматорських змаганнях, які входять у офіційну систему ліг будь-якої країни. Теж стосується і збірної. Бігати у двосторонній грі на базі він зможе, а от брати участь навіть у товариських матчах – ні.

Може грати у показових іграх, поєдинках ветеранів тощо. Але не в змаганнях, на які не поширюється мандат ФІФА.