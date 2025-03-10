Экс-пресс-аташе сборной Украины о скандале с Мудриком: "В футболе допинг не играет значительной роли"

"Я не знаю, что там на самом деле произошло. Но я написал ему, конечно же, сразу, поддержал его, он поблагодарил в ответ. Я думаю, что это досадная случайность. В футболе допинг не играет такой значительной роли. Возможно, где-то недосмотрел. Но наказание обычно жесткое, исключений не делают. В деле еще не поставлена точка", - заявил Гливинский.

Он подчеркнул, что для Мудрика, который только-только начал демонстрировать прогресс в "Челси", подобный "стоп" в карьере может быть крайне негативным, сравнимым с тяжелой травмой.

"Сейчас болельщики "Челси" говорят о том, как команде не хватает Мудрика. Когда футболист на поле, все хотят от него голов и ассистов. Для Михаила этот сложный этап адаптации уже прошел. Он уже начал прибавлять. Такой "стоп" для карьеры - это худшее, что может быть. Примерно, как тяжелая травма", - отметил Гливинский.

По мнению журналиста, если допинг-нарушение подтвердится, то, скорее всего, речь идет об "ошибке или случайности", а не о сознательном употреблении запрещенных веществ.

"Решения пока что нет. Но если что-то будет найдено, то это либо ошибка, либо случайность. Я не думаю, что он решился на допинг. Футбол это не марафонский бег. У него скиллов достаточно. Главное, чтобы он вернулся к игре", - подчеркнул Гливинский.

Комментируя коммуникацию УАФ по допинг-инциденту, бывший пресс-атташе национальной команды назвал выдумками предположения о причастности кого-то из лагеря сборной к возможному допингу Мудрика.

"Думаете, УАФ и сборная должны были бы сказать, что не имеют к этому отношения? Это очевидно. Хотя были какие-то публикации о том, что могли что-то уколоть, пока он был в сборной. Это были выдумки. Я думаю, эта версия не выдерживает никакой критики", - заявил он и подчеркнул, что решающее слово в деле - за антидопинговыми органами Англии, поскольку проба была взята в период пребывания Мудрика в "Челси".

Он также выразил надежду, что президент УАФ Андрей Шевченко, как бывший игрок "Челси" и человек, который часто находится в Британии, может использовать свое влияние для поддержки Мудрика в этой ситуации, хотя и отметил строгость антидопинговых процедур.

"Можно предположить, что Шевченко, который фактически половину года проводит в Британии, и сам в прошлом футболист "Челси", может быть влиятельной фигурой в этом вопросе. Но насколько это так? Обычно в антидопинговых агентствах все очень строго. Свое мнение он может донести, но очень трудно сказать, насколько может влиять на решение. Мы не знаем, какая еще есть информация по этому делу. Нам остается только надеяться на лучшее", - пояснил Гливинский.

Напомним, что в декабре 2024 года Мудрик оказался в центре допинг-скандала. Во время допинг-теста, проведенного в октябре того же года, в его пробе "А" было обнаружено запрещенное вещество - мельдоний.

Мудрик заявил, что никогда сознательно не употреблял запрещенных препаратов и активно сотрудничает с соответствующими органами для выяснения обстоятельств инцидента.

Футбольная ассоциация Англии временно отстранила Мудрика от участия в матчах на период расследования. В случае подтверждения нарушения ему грозит длительная дисквалификация и не только.

По состоянию на март 2025 года окончательное решение по делу Мудрика еще не принято. Футболист и его юридическая команда продолжают работать над доказательством его невиновности, ожидая результатов анализа пробы "Б" и дальнейших действий соответствующих органов.