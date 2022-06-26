UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Экс-премьер Швеции о ракетном ударе по Киеву: сигнал к сегодняшней встрече G7

Фото: бывший премьер Швеции, соглава Совета ЕС по международным отношениям Карл Бильдт (flickr.com/councilofeurope)
Автор: Валерия Полищук

Сегодняшний ракетный удар по Киеву ничто иное как преднамеренная эскалация со стороны России и сингал ко встрече лидеров "Большой семерки".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение бывшего премьера Швеции, сопредседателя Европейского совета по международным отношениям Карла Бильдта в Twitter.

"Трудно рассматривать утренний ракетный обстрел жилых районов Киева как нечто иное, как преднамеренную российскую эскалацию и сигнал к сегодняшней встрече G7 в Эльмау", - написал он.

Напомним, сегодня рано утром в Киеве во время воздушной тревоги прогремело четыре мощных взрыва. Позже стало известно, что российская ракета ударила по жилому дому в Шевченковском районе и детскому саду.

Сейчас на месте происшествия проводятся спасательные работы. В МВД уже сообщили о первом погибшем, при этом еще пятеро пострадали, в том числе 7-летняя девочка.

Все подробности о ракетном ударе по Киеву - читайте в материале РБК-Украина.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киевракетный ударШвецияG7