Екс-прем'єр Швеції про ракетний удар по Києву: сигнал до сьогоднішньої зустрічі G7

Сьогоднішній ракетний удар по Києву ніщо інше як навмисна ескалація з боку Росії і Сінгал до зустрічі лідерів "Великої сімки".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення колишнього прем'єра Швеції, співголови Європейської Ради з міжнародних відносин Карла Більдта в Twitter .

"Важко розглядати ранковий ракетний обстріл житлових районів Києва як щось інше, як навмисну російську ескалацію і сигнал до сьогоднішньої зустрічі G7 в Ельмау", - написав він.

Нагадаємо, сьогодні рано вранці в Києві під час повітряної тривоги прогриміло чотири потужні вибухи. Пізніше стало відомо, що російська ракета вдарила по житловому будинку в Шевченківському районі і дитячому саду.

Зараз на місці події проводяться рятувальні роботи. У МВС вже повідомили про першому загиблому, при цьому ще п'ятеро постраждали, в тому числі 7-річна дівчинка.

Всі подробиці про ракетний удар по Києву-читайте у матеріалі РБК-Україна.