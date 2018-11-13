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Экс-премьер Македонии, приговоренный к двум годам тюрьмы, исчез

Новости » Происшествия    13.11.2018 - 20:31
Экс-премьер Македонии, приговоренный к двум годам тюрьмы, исчез
Фото: Никола Груевски (Kurir.mk)

СМИ предполагают, что он находится в штаб-квартире партии VMRO-DPMNE

Македонская полиция выдала ордер на арест бывшего премьер-министра Македонии Николы Груевского, которого приговорили к двум годам тюрьмы за нарушения при покупке служебного автомобиля Mercedes S600. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Радио "Свободная Европа".

Однако с пятницы, когда по приговору суда экс-премьера должны были доставить в тюрьму, он исчез. Полиция не нашла Груевского дома.

СМИ предполагают, что он находится в штаб-квартире партии VMRO-DPMNE. Полиция проверяет все автомобили, которые покидают автостоянку в штаб-квартире.

Как только полиция найдет Груевского, его отправят в тюрьму.

Отметим, македонский суд Скопье отклонил апелляцию защиты бывшего премьер-министра Македонии Никола Груевски по необходимости тюремного заключения сроком в два года.

Напомним, прокуратура города Скопье начала предварительное следствие против главы Македонии Джорге Иванова из-за его отказа подписать закон о языках и договор с Грецией об изменении названия страны.

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